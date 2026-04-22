Вакцина от рака может стать доступнее в России

Микробиолог Гинцбург: Минздрав предложил расширить применение вакцин от рака

В Минздраве России предложили разрешить медицинским организациям применять экспериментальные генотерапевтические препараты, в том числе новую вакцину от рака, не дожидаясь их государственной регистрации, заявил в беседе с «Парламентской газетой» микробиолог и научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это сделает лечение от онкологических заболеваний доступнее.

Поскольку вакцина от рака изготавливается каждый раз заново, отдельно и индивидуально для каждого нового пациента, провести в случае с ней классические клинические испытания невозможно. Поэтому, если говорить аккуратно, такие законодательные новации в перспективе действительно могут способствовать включению новых генотерапевтических препаратов в широкую медицинскую практику и в клинические рекомендации для онкологических больных, — высказался Гинцбург.

Он напомнил, что, согласно Федеральному закону № 61 «Об обращении лекарственных средств», клинические испытания нового препарата должны состоять из трех этапов. Минимальный срок тестов, как правило, составляет около полугода, а верхний предел не установлен, уточнил специалист.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что вакцины от рака, поступившие в распоряжение российских медучреждений, будут назначать пациентам при прогрессировании заболевания и наличии метастазов. В то же время, если препарат покажет хороший результат, его можно будет применять для профилактики рецидивов, уточнил врач.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

