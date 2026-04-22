Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

ВСУ атаковали автомобиль в селе Новый Ропск Брянской области, сообщил в соцсети MАКС губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадал мирный житель.
Укронацисты нанесли очередной подлый удар по нашему приграничью, ВСУ атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель, — написал он.
Как сообщил губернатор, мужчина доставлен в больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в ночь на 22 апреля в Ростовской области силы противовоздушной обороны перехватили украинские БПЛА. Как отмечал губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое несовершеннолетних в возрасте пяти и 14 лет не выжили. Еще двое попали в больницу с ранениями. Главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать всю необходимую помощь семьям.