Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область Богомаз: мужчина пострадал из-за атаки ВСУ на Брянскую область

ВСУ атаковали автомобиль в селе Новый Ропск Брянской области, сообщил в соцсети MАКС губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадал мирный житель.

Укронацисты нанесли очередной подлый удар по нашему приграничью, ВСУ атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель, — написал он.

Как сообщил губернатор, мужчина доставлен в больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 апреля в Ростовской области силы противовоздушной обороны перехватили украинские БПЛА. Как отмечал губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.