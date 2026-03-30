В «Автодоре» объяснили ограничения движения грузовиков на Кубани На участке М-4 на Кубани ограничат движение грузовиков из-за курортного сезона

На трассе М-4 «Дон» введут ограничение проезда грузовиков с разрешенной максимальной массой более 15 тонн, сообщила пресс-служба компании «Автодор». Ограничение будет действовать на участке между Горячим Ключом и Джубгой (с 1385 по 1444 км) с 30 апреля по 13 сентября 2026 года.

Согласно установленным требованиям, проезд будет закрыт по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будни и в ночное время движение для большегрузов останется открытым.

Такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 «Дон» в период курортного сезона. В районе Горячего Ключа трасса проходит по горному и пересеченному рельефу. В дневное время здесь порядка трети автомобилей в общем трафике составляют грузовики, — сказано в сообщении.

Из-за этого легковые автомобили движутся медленно, а водители при любой возможности идут на обгон, в том числе на двух- и трехполосных участках, что значительно повышает риск аварий. Повышение однородности транспортного потока позволит выровнять скоростной режим, минимизировать число обгонов и снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий на данном участке.

Ранее сообщалось, что автотранспортные перевозчики Литвы понесли убытки в €100 млн (9 млрд рублей) из-за ситуации с фурами, застрявшими в Белоруссии. Президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Эрландас Микенас заявил, что в соседней стране застряло около 1250 тягачей и до 4 тыс. прицепов.