Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 18:51

В «Автодоре» объяснили ограничения движения грузовиков на Кубани

На участке М-4 на Кубани ограничат движение грузовиков из-за курортного сезона

Подписывайтесь на нас в MAX

На трассе М-4 «Дон» введут ограничение проезда грузовиков с разрешенной максимальной массой более 15 тонн, сообщила пресс-служба компании «Автодор». Ограничение будет действовать на участке между Горячим Ключом и Джубгой (с 1385 по 1444 км) с 30 апреля по 13 сентября 2026 года.

Согласно установленным требованиям, проезд будет закрыт по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будни и в ночное время движение для большегрузов останется открытым.

Такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 «Дон» в период курортного сезона. В районе Горячего Ключа трасса проходит по горному и пересеченному рельефу. В дневное время здесь порядка трети автомобилей в общем трафике составляют грузовики, — сказано в сообщении.

Из-за этого легковые автомобили движутся медленно, а водители при любой возможности идут на обгон, в том числе на двух- и трехполосных участках, что значительно повышает риск аварий. Повышение однородности транспортного потока позволит выровнять скоростной режим, минимизировать число обгонов и снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий на данном участке.

Ранее сообщалось, что автотранспортные перевозчики Литвы понесли убытки в €100 млн (9 млрд рублей) из-за ситуации с фурами, застрявшими в Белоруссии. Президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Эрландас Микенас заявил, что в соседней стране застряло около 1250 тягачей и до 4 тыс. прицепов.

Россия
Краснодарский край
грузовики
Автодор
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
«Почта России» смогла сократить убытки
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.