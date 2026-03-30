Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исчез — «либо мертв, либо при смерти». Параллельно американцы продолжают стягивать войска в регион Персидского залива для сухопутной операции против иранских военных. Возможно ли падение власти в Тегеране, приведет ли это к хаосу у южных границ России и возникновению новых угроз безопасности для РФ — в материале NEWS.ru.

Почему Моджтаба Хаменеи минимизировал контакты с внешним миром

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, избранный 8 марта Советом экспертов, до сих пор не появился на публике. Немногочисленные заявления от его имени передаются исключительно в письменном виде.

«Это дает возможность Трампу и министру войны США Питу Хегсету спекулировать по поводу того, остался ли верховный лидер в живых и сохраняет ли дееспособность, — были сообщения о том, что в ходе бомбардировки, в которой погибли его отец и жена, он был тяжело ранен или убит», — указал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

Однако, по его словам, нет ничего удивительного, что Хаменеи не спешит «выйти на связь» лично. «Наоборот, было бы странно, если бы была засвечена какая-либо информация о нем. На Моджтабу израильтянами и американцами объявлена тотальная охота. При таком уровне агентурного проникновения Израиля в Иране, оперативных и технических возможностей „засветить“ лидера, подать любую информацию о нем — значит его лишиться», — отметил Воробьев.

По мнению политолога-арабиста Саида Гафурова, происходящее похоже на традиционный элемент американских спецопераций — попытку выманить видных иранских политиков из укрытия.

«Сейчас они прячутся от ударов», — сказал эксперт NEWS.ru.

Моджтаба Хаменеи

Почему Трамп уверяет, что иранский лидер погиб или недееспособен

Заявление Трампа о смерти или недееспособности верховного лидера Ирана — не что иное, как психологическая атака, уверена редактор отдела «Политика» журнала «Восток» Каринэ Геворгян. «Судя по тому, что он совсем не появляется, как минимум он находится в процессе реабилитации. Все остальное верифицировать не представляется возможным», — сказала она NEWS.ru.

По ее мнению, слова Трампа в отношении Ирана имеют очень мало отношения к реальности. «То он собирается обогащенный уран конфисковывать, то занимать остров Харк, потому что ему нефть нужна. Это все разговоры, „туман войны“ для прикрытия собственной стратегии, которая касается и внутренней ситуации в самих Соединенных Штатах, и конфликта, который возник внутри западного сообщества», — пояснила эксперт.

По мнению Воробьева, эта психологическая атака нацелена на деморализацию иранских элит. «Цель — вольно или невольно выдать Хаменеи-сына, чтобы устранить его и разрушить иранскую политическую систему или с той же целью деморализовать руководство страны», — пояснил политолог.

Следующим шагом, по его словам, должны стать давно анонсированные западными экспертами распад страны по национальному признаку на персидскую, азербайджанскую, арабскую, курдскую и другие части и тотальный хаос гражданской войны — с беженцами и разрушением всего региона. «Территории Азербайджана, Армении, Грузии когда-то входили в состав Персии. Таджики и вовсе их близкие родственники. Хаос, по замыслам планировщиков, должен сильно ударить по интересам России», — добавил Воробьев.

Что произойдет в случае «падения Ирана»

Иранские элиты «упасть» просто не могут, уверен директор Фонда развития Азии Александр Собянин. «Там заложен колоссальный эшелонированный запас прочности, чему мы свидетели в нынешней войне в Персидском заливе. Они могут сменить курс страны в силу изменения расклада сил на Большом Ближнем Востоке вследствие неминуемого ухода оттуда американцев», — сказал Собянин NEWS.ru.

По его словам, изменение расклада сил, по сути, уже произошло. «Америку перестают воспринимать как гаранта безопасности, исчезает доверие к военному зонтику США. Соответственно, влияние Вашингтона в Закавказье резко снизится. Америка потеряла право и возможности опекать и курировать страны региона», — пояснил эксперт.



Соответственно, по его словам, в регионе резко возрастет доверие к России как гаранту безопасности — тем более на это есть исторические основания. «После окончания русско-персидских войн Российская империя помогала Ирану в обеспечении безопасности, создавались казачьи бригады. В 1941–1949 годах именно советские войска обеспечивали стабильность на севере Ирана», — напомнил востоковед.

Он убежден, что даже в случае тяжелых для Ирана последствий войны массовых потоков беженцев на север не будет. «Существует невидимая культурная граница, которая разделяет даже очень родственные друг другу народы Ирана с народами Средней Азии и Закавказья. Так что никаких исламизации и дестабилизации, связанных с Ираном, в наших краях не будет», — заверил политолог. По его словам, гораздо более вероятен массовый исход беженцев в сторону Турции, Ирака и Пакистана.

