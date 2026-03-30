Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 07:23

Трамп заявил о возможной смерти Хаменеи

Дональд Трамп Фото: Molly Riley/White House/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной гибели или тяжелом состоянии нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сообщает газета Financial Times. По его словам, достоверной информации о его судьбе нет.

Сын либо мертв, либо в крайне тяжелом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали, — сказал Трамп.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хаменеи сумел избежать гибели при авиаударе 28 февраля, выйдя на улицу из попавшего чуть позже под обстрел здания. По информации источников, аятолла получил лишь небольшую травму ноги.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем отказался комментировать сообщения, что новый лидер Ирана якобы прибыл на лечение в Москву. Об эвакуации Хаменеи секретным бортом в Россию после ранения в первые дни войны писала кувейтская газета Al-Jarida.

Также стало известно, что убитый при ударах США и Израиля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына. Источники устверждают, что он «считался не очень способным интеллектуально и не подходящим на эту роль».

Самое популярное
Общество

Театр

Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.