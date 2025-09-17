Россиянин усыновил ребенка из-за рубежа ради гражданства

Житель Новосибирска фиктивно усыновил ребенка своих родственников из Закавказья ради получения ими российского гражданства, пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. При этом обязанности приемного родителя мужчина выполнять не собирался.

В отношении жителя Новосибирска и иностранной гражданки возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, — уточнили в ведомстве.

Ранее на Московском вокзале Санкт-Петербурга задержали 20-летнего мигранта из Центральной Азии с поддельной картой миграционного учета. Правоохранители выявили, что документ, дающий право на пребывание в городе, оказался фальшивым, в связи с чем против молодого человека возбудили уголовное дело.

Кроме того, стало известно, что в Нижегородской области перед судом предстанут организаторы канала незаконной миграции, через который легализовались 348 иностранцев. В схему входили 33-летний уроженец ближнего зарубежья, его два сообщника и сотрудница МФЦ в городе Бор, которая с января 2023 по апрель 2024 года регистрировала мигрантов. Главный фигурант дела заключен под стражу, двое его подельников находятся под подпиской о невыезде, еще одного объявили в федеральный розыск.