Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:03

Россиянин усыновил ребенка из-за рубежа ради гражданства

Жителя Новосибирска заподозрили в фиктивном усыновлении ребенка из Закавказья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Новосибирска фиктивно усыновил ребенка своих родственников из Закавказья ради получения ими российского гражданства, пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. При этом обязанности приемного родителя мужчина выполнять не собирался.

В отношении жителя Новосибирска и иностранной гражданки возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, — уточнили в ведомстве.

Ранее на Московском вокзале Санкт-Петербурга задержали 20-летнего мигранта из Центральной Азии с поддельной картой миграционного учета. Правоохранители выявили, что документ, дающий право на пребывание в городе, оказался фальшивым, в связи с чем против молодого человека возбудили уголовное дело.

Кроме того, стало известно, что в Нижегородской области перед судом предстанут организаторы канала незаконной миграции, через который легализовались 348 иностранцев. В схему входили 33-летний уроженец ближнего зарубежья, его два сообщника и сотрудница МФЦ в городе Бор, которая с января 2023 по апрель 2024 года регистрировала мигрантов. Главный фигурант дела заключен под стражу, двое его подельников находятся под подпиской о невыезде, еще одного объявили в федеральный розыск.

гражданства
Россия
усыновления
Закавказье
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.