В Петербурге задержали мигранта с поддельными документами

Мигрант с поддельными документами попался полиции на Московском вокзале Петербурга, сообщает Мойка78. На 20-летнего юношу завели уголовное дело.

По данным следствия, правоохранители остановили гражданина из Центральной Азии. При проверке документов у полицейских появились вопросы к карте миграционного учета. По итогам проверки выяснилось, что бумага, предоставляющая приезжему право пребывания на территории Петербурга, была фальшивой.

Ранее в Рязани осудили организатора незаконной миграции за регистрацию около двух тысяч иностранцев. Мужчина занимался преступной деятельностью с 2021 по 2024 год.

До этого стало известно, что в Нижегородской области перед судом предстанут организаторы канала незаконной миграции. По оценке полицейских, в ходе преступной схемы незаконно легализовались 348 мигрантов.