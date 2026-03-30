Новый верховный лидер Ирана записал второе обращение за месяц

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи записал второе обращение за месяц после избрания и снова не появился публично, обращение зачитали на государственном ТВ. Уточнялось, что он восстанавливается после авиаудара 28 февраля, при котором погиб его отец — Али Хаменеи.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил о возможной гибели или тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи. По его словам, достоверной информации о его судьбе нет.

В своем первом обращении он сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования всему иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану, заявил, что убийство Али Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. По его словам, в России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.