Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту Минфин приостановил ежемесячные операции по валюте и золоту до 1 июля

Ежемесячные операции по покупке и продаже валюты и золота на рынке временно приостановлены, сообщил Минфин РФ на сайте. Они заблокированы до 1 июля 2026 года.

В соответствии с постановлением правительства РФ проведение ежемесячных операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке приостановлено до 1 июля 2026 года, — отметили в ведомстве.

Решение было принято на фоне изменений параметра базовой цены на нефть. Оно направлено на повышение устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы РФ.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года юридические лица при переводе денег будут обязаны указывать полное официальное наименование организации. Эксперт Андрей Сироткин отметил, что это требование касается платежей в бюджет и на казначейские счета.

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин России не ведет обсуждений о введении налога на сверхприбыль бизнеса. В ведомстве также намерены проанализировать отчетность компаний за 2025 год.