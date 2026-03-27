27 марта 2026 в 11:47

В Минифине заговорили о налоге на сверхприбыль бизнеса

Сазанов: Минфин не обсуждает введение налога на сверхприбыль бизнеса

Алексей Сазанов
Минфин России не ведет обсуждений о введении налога на сверхприбыль бизнеса, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. В ведомстве намерены проанализировать отчетность компаний за 2025 год, сообщает РИА Новости.

Только отчетность сдали за 2025-й год, вот на этой неделе. Что тут можно говорить? Пока надо смотреть цифры. Пока никаких у нас обсуждений нет, — сказал Сазанов.

По словам замминистра, пока рано обсуждать применение windfall tax применительно к дополнительным доходам бизнеса из-за роста цен на сырье на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это разовое явление и еще не ясно, как долго оно продлится.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал задачей ведомства обеспечение сбалансированности бюджета через работу с расходами и улучшение администрирования. По его словам, изменения в налоговой сфере уже проведены, нужно сосредоточиться на собираемости налогов.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что в России необходимо до 50% повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений вместо легализации онлайн-казино. По его словам, данное нововведение поможет пополнить государственный бюджет и не приведет к росту лудоманов.

