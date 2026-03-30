Московским водителям разрешили перейти на летнюю резину Минтранс: водители могут переходить на летнюю резину в Москве

Жители Москвы могут менять автомобильную резину с зимней на летнюю, сообщил Telegram-канал Минтранса РФ. По информации ведомства, температура достигла безопасных для этого значений.

В ведомстве напомнили, что важно учитывать погодные условия в регионе и не спешить, если сохраняется угроза заморозков. В других частях страны резину можно менять после установления температуры +5-7 градусов в течение недели без заморозков.

Ранее жителям Подмосковья разъяснили порядок получения льготной бесплатной парковки, а также рассказали о причинах эвакуации автомобилей и действиях в такой ситуации. По данным пресс-службы регионального Минтранса, на сегодняшний день бесплатно паркуются более 10 тыс. членов многодетных семей Московской области. Для участия в программе необходимо обратиться к региональному сервису госуслуг, также подробная информация приводится на сайте Минтранса.