Жителям Подмосковья рассказали, как получить бесплатную парковку

Жителям Подмосковья разъяснили порядок получения льготной бесплатной парковки, а также рассказали о причинах эвакуации автомобилей и действиях в такой ситуации, передает 360.ru. По данным пресс-службы регионального Минтранса, которые приводятся в сообщении, на сегодняшний день бесплатно паркуются более 10 тыс. членов многодетных семей Московской области.

Чтобы получить льготное разрешение многодетной семьи, стать резидентом или включить свой транспорт в реестр для бесплатной стоянки на всех платных парковках Подмосковья, следует обратиться к региональному ресурсу госуслуг. Подробная информация о платных парковках есть на сайте Минтранса, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что организовать личную парковку во дворе можно только после общего собрания собственников жилья. Для этого нужно набрать не менее двух третей голосов за, а также определить порядок использования соответствующей территории.

До этого Минтранс России не поддержал инициативу депутатов фракции «Новые люди» о введении льготного периода в первые 15 минут на платных стоянках возле аптек. В ведомстве считают, что такая мера без учета местных особенностей неуместна.