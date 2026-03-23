Жителям Подмосковья рассказали, как получить бесплатную парковку

23 марта 2026 в 01:59

Жителям Подмосковья рассказали, как получить льготу на бесплатную парковку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителям Подмосковья разъяснили порядок получения льготной бесплатной парковки, а также рассказали о причинах эвакуации автомобилей и действиях в такой ситуации, передает 360.ru. По данным пресс-службы регионального Минтранса, которые приводятся в сообщении, на сегодняшний день бесплатно паркуются более 10 тыс. членов многодетных семей Московской области.

Чтобы получить льготное разрешение многодетной семьи, стать резидентом или включить свой транспорт в реестр для бесплатной стоянки на всех платных парковках Подмосковья, следует обратиться к региональному ресурсу госуслуг. Подробная информация о платных парковках есть на сайте Минтранса, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что организовать личную парковку во дворе можно только после общего собрания собственников жилья. Для этого нужно набрать не менее двух третей голосов за, а также определить порядок использования соответствующей территории.

До этого Минтранс России не поддержал инициативу депутатов фракции «Новые люди» о введении льготного периода в первые 15 минут на платных стоянках возле аптек. В ведомстве считают, что такая мера без учета местных особенностей неуместна.

Подмосковье
парковки
льготы
многодетные
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

