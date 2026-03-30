Глава Крыма рассказал о семье, награжденной Путиным

Семья Скрыпник из города Саки, воспитывающая пятерых детей, награждена президентом России Владимиром Путиным медалью ордена «Родительская слава», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, в их семейном кругу царит любовь, взаимное доверие и уважение.

Воспитание строится на основе традиционных ценностей нашего народа, детей учат относиться друг к другу и окружающим с вниманием и заботой, прививают трудолюбие. Старшие дети помогают младшим, — написал он.

Аксенов также рассказал, что свободное время члены семьи стараются проводить вместе, ходят в походы и на экскурсии. Он поздравил земляков с заслуженной наградой и поблагодарил за достойный пример сохранения и укрепления семейных ценностей.

Ранее президент России присвоил пяти россиянкам почетное звание «Мать-героиня». Награда присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Среди награжденных — Елена Голикова и Александра Заикина из Москвы. В список также вошли Ольга Курепова из Рязанской области, Елена Хрущева из Кемеровской области и Ольга Шаповал из Новосибирской области.