«Что меня злит безумно?»: доктор Мясников раскрыл самый раздражающий вопрос

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» выразил недовольство вопросами подписчиков, которые его сильно раздражают. Поводом для эмоциональной реакции стали обращения о приеме статинов. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников пояснил, что во всех своих материалах в соцсетях неоднократно подчеркивал: людям с уровнем «плохого» холестерина выше 4,9 необходимо принимать эти препараты. Несмотря на это, подписчики продолжают задавать уточняющие вопросы, которые выводят врача из себя.

Что меня в вас злит безумно? <...> Дальше какие у меня 100 вопросов? «Доктор, а у меня 5,3, принимать?», «Доктор, а у меня 5,6 принимать?», «Доктор, а у меня 5,0, принимать?» Я чего написал? Чего неясного? 4,9 и больше — принимать! — возмутился доктор.

Статины — это группа лекарственных средств, которые блокируют печеночный фермент, отвечающий за выработку холестерина. Благодаря этому снижается уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), а также уменьшается риск развития инфарктов, инсультов и атеросклероза. Препараты необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

