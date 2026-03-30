Иран обвинил Киев в присоединении к агрессии США и Израиля

Украина за счет своих действий в Ближневосточном регионе считается Ираном участницей вооруженной агрессии США и Израиля против страны, заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани. В письме генсеку Организации Антониу Гуттеришу дипломат пояснил, что к таким действиям Тегеран относит отправку Киевом своих военных специалистов в арабские страны, передает IRNA.

Это признание о направлении «сотен специалистов» в регион <...> по своей сути расценивается как предоставление материальной и оперативной поддержки продолжающейся незаконной военной агрессии против Ирана, возглавляемой Соединенными Штатами Америки и израильским режимом, — отметил постпред.

Ранее политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в поставках топлива с Ближнего Востока. Он отметил, что на финансирование или поставку вооружения украинский глава рассчитывать не может.

Прежде Зеленский заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot идут сейчас прежде всего на Ближний Восток, а о Киеве стали забывать. По его словам, вооруженные силы страны испытывают постоянный дефицит ракет-перехватчиков для Patriot, нужны альтернативные варианты.