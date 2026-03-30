Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований Гендиректор Air Canada Руссо ушел в отставку из-за соболезнований на английском

Авиакомпания Air Canada объявила об отставке гендиректора Майкла Руссо, сообщает Bloomberg. По информации агентства, решение было принято после скандала с соболезнованиями топ-менеджера на английском языке.

Отмечается, что 22 марта Bombardier CRJ-90 авиакомпании столкнулся с пожарной машиной в Нью-Йорке — погибли двое пилотов. Выражая соболезнования, Руссо говорил на английском и использовал лишь два французских слова — bonjour в начале и merci в конце.

Речь гендиректора возмутила жителей франкоязычной провинции Канады Квебек, откуда был один из пилотов. Депутаты местного парламента единогласно призвали к отставке топ-менеджера.

Ранее в небе над Калифорнией произошел опасный инцидент с участием пассажирского самолета и военного вертолета. Лайнер Boeing авиакомпании United Airlines выполнял регулярный рейс, когда его траектория пересеклась с маршрутом воздушного судна ВВС США.

Ранее стало известно о крушении вертолета на острове Кауаи в американском штате Гавайи. По предварительным данным, воздушное судно использовалось для экскурсий. В результате авиакатастрофы три человека погибли, еще двое были ранены.