Авиакомпания заплатила за смерть кошки в самолете ФССП взыскала с авиакомпании «Россия» 100 тыс. рублей за гибель кошки

Судебные приставы взыскали с авиакомпании «Россия» почти 100 тыс. рублей в пользу петербуржца, сообщает Главное управление ФССП по Санкт-Петербургу. Мужчина получил компенсацию морального и материального вреда после гибели своей кошки во время перелета.

Вред домашнему животному по кличке Аманда нанесла собака породы ягдтерьер, находившаяся в багажном отделении без намордника и клетки. Инцидент произошел в декабре 2022 года на рейсе из Санкт-Петербурга в Калининград.

Собака проникла в переноску и напала на кошку, в результате чего животное погибло. При этом другая кошка хозяина, летевшая в салоне, осталась невредимой.

Суд частично удовлетворил иск петербуржца и постановил взыскать с перевозчика около 100 тыс. рублей. Авиакомпания полностью погасила задолженность, и права мужчины были восстановлены.

Ранее авиакомпания Red Wings запустила новую услугу: теперь питомцев можно перевозить на отдельном пассажирском кресле в салоне самолета. Переноску с животным разрешат ставить у иллюминатора рядом с хозяином. В компании уточнили, что к перевозке допускается одно животное в переноске весом до 23 кг.