Авиакомпания заплатила за смерть кошки в самолете

ФССП взыскала с авиакомпании «Россия» 100 тыс. рублей за гибель кошки

Судебные приставы взыскали с авиакомпании «Россия» почти 100 тыс. рублей в пользу петербуржца, сообщает Главное управление ФССП по Санкт-Петербургу. Мужчина получил компенсацию морального и материального вреда после гибели своей кошки во время перелета.

Вред домашнему животному по кличке Аманда нанесла собака породы ягдтерьер, находившаяся в багажном отделении без намордника и клетки. Инцидент произошел в декабре 2022 года на рейсе из Санкт-Петербурга в Калининград.

Собака проникла в переноску и напала на кошку, в результате чего животное погибло. При этом другая кошка хозяина, летевшая в салоне, осталась невредимой.

Суд частично удовлетворил иск петербуржца и постановил взыскать с перевозчика около 100 тыс. рублей. Авиакомпания полностью погасила задолженность, и права мужчины были восстановлены.

Ранее авиакомпания Red Wings запустила новую услугу: теперь питомцев можно перевозить на отдельном пассажирском кресле в салоне самолета. Переноску с животным разрешат ставить у иллюминатора рядом с хозяином. В компании уточнили, что к перевозке допускается одно животное в переноске весом до 23 кг.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали условие для решения проблем с Венгрией
Футбольного судью застрелили прямо на матче
Отец Илона Маска рассказал о России будущего
Устроивший поножовщину в Амстердаме украинец готов повторить резню
Песков указал на право Ирана развивать атомную энергетику
«Кто что блокирует»: в Кремле затруднились с оценкой блокады Ормуза
Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России
«Не наша война»: Кремль ответил на вопрос о военной поддержке Ирана
Песков указал на долгосрочность последствий конфликта вокруг Ирана
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС в Индии
У стримера случилась передозировка в прямом эфире
Россия выступила за свободу судоходства в Персидском заливе
В Кремле оценили будущие отношения между Россией и Ираном
Визит на Украину, лицо зла, работа за вкусняшки: как живет Борис Джонсон
«Канье Уэст» перепел «Седую ночь» и взорвал интернет: детали, новый хит
Иран назвал условие для следующего раунда переговоров с США
«Могло бы быть хорошим решением»: Песков об отказе США по иранскому урану
Трампа втоптали в Ормуз. Дерзкий план против США созрел в ЕС: что известно
Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне
Политолог назвал «болевую точку» в отношениях Венгрии и Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

