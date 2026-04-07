Присоединение Канады к Евросоюзу можно расценивать как навязывание идеи создания леволиберального «воук-союза», написал в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию газеты Globe and Mail о результатах опроса, связанного с этой темой.

Глобалисты навязывают глобалистский леволиберальный воук-союз, — написал Дмитриев.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Канаде не выгодно вступать в Евросоюз, поскольку это решение не даст стране какие-либо преимущества, а, напротив, наложит на нее массу ограничений. По его мнению, эта страна демонстрирует стремление к независимой политике.

Между тем посол в Оттаве Олег Степанов подчеркивал, что новый пакет санкций против России со стороны Канады — это лишь «бумажная декларация», приуроченная к заседанию глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки». По его словам, данные незаконные ограничения на самом деле не имеют никакой силы.