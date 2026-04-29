29 апреля 2026 в 11:06

Таможенники изъяли у иностранца более 900 шкур хорька

Шереметьевские таможенники нашли в багаже иностранного гражданина 930 шкур хорька общей стоимостью 1,2 млн рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе таможни. По информации ведомства, 52-летний мужчина направлялся в Китай.

Инспекторы обнаружили шкуры во время досмотра чемоданов при помощи рентген-машин. Пассажир уточнил что купил их на одном из московских рынков для перепродажи в Китае. Экспертиза подтвердила, что шкуры принадлежат хорькам.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Она предусматривает срок до пяти лет и штраф от 1 млн рублей.

Ранее таможенники в новосибирском аэропорту Толмачево задержали 30-летнего гражданина Таджикистана, который пытался незаконно вывезти более 25 млн рублей наличными. При этом мужчина отрицал, что имеет при себе эти средства.

Также сотрудники таможни в Узбекистане задержали женщину, прибывшую из Киргизии, при попытке незаконного ввоза ювелирных изделий. С помощью специального оборудования они обнаружили 15 украшений, спрятанных в половых органах.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
