10 апреля 2026 в 12:33

Иностранец пытался незаконно вывезти из России более 25 млн рублей

Новосибирские таможенники выявили контрабанду более 25 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таможенники в новосибирском аэропорту Толмачево задержали 30-летнего гражданина Таджикистана, который пытался незаконно вывезти в страну более 25 млн рублей наличными, сообщили в пресс-службе ФТС России. При этом мужчина отрицал, что имеет при себе эти средства, передает ТАСС.

В аэропорту Толмачево таможенники предотвратили незаконное перемещение валюты в особо крупном размере. Более 25 млн рублей обнаружены в багаже 30-летнего иностранного гражданина, вылетавшего в Таджикистан (Душанбе), — говорится в публикации.

Мужчина просто положил деньги в сумку и сдал ее в багаж. При этом деньги он не задекларировал. Рентген-аппарат выявил десятки пачек купюр номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Общая сумма составила около $313 тыс. в рублевом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения наличных денег в особо крупном объеме. Виновному может быть назначен штраф, который будет составлять от 10- до 15-кратной стоимости перемещенных средств, либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

Ранее сотрудники таможни в Узбекистане задержали женщину, прибывшую из Киргизии, при попытке незаконного ввоза ювелирных изделий. С помощью специального оборудования они обнаружили 15 украшений, спрятанных в половых органах.

Регионы
Новосибирск
таможни
контрабанда
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
