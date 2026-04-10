Иностранец пытался незаконно вывезти из России более 25 млн рублей Новосибирские таможенники выявили контрабанду более 25 млн рублей

Таможенники в новосибирском аэропорту Толмачево задержали 30-летнего гражданина Таджикистана, который пытался незаконно вывезти в страну более 25 млн рублей наличными, сообщили в пресс-службе ФТС России. При этом мужчина отрицал, что имеет при себе эти средства, передает ТАСС.

Мужчина просто положил деньги в сумку и сдал ее в багаж. При этом деньги он не задекларировал. Рентген-аппарат выявил десятки пачек купюр номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Общая сумма составила около $313 тыс. в рублевом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения наличных денег в особо крупном объеме. Виновному может быть назначен штраф, который будет составлять от 10- до 15-кратной стоимости перемещенных средств, либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

Ранее сотрудники таможни в Узбекистане задержали женщину, прибывшую из Киргизии, при попытке незаконного ввоза ювелирных изделий. С помощью специального оборудования они обнаружили 15 украшений, спрятанных в половых органах.