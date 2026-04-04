Женщина припрятала украшения в половых органах, чтобы пересечь границу

Женщину задержали при попытке ввезти в Узбекистан украшения, которые она спрятала в половых органах, сообщает UzNews. Известно, что подозреваемая прибыла из Киргизии. Сотрудники обратили внимание на ее подозрительное поведение во время прохождения контроля на таможенном посту «Дустлик».

С помощью специального оборудования таможенники обнаружили 15 ювелирных изделий общим весом 54 грамма. Их стоимость оценивается в 70 млн сумов (около 464 тыс. рублей). По предварительным данным, женщина действовала по указанию неизвестного и рассчитывала получить вознаграждение за помощь в провозе ценностей.

Ранее сотрудники мобильной группы Самарской таможни обнаружили более сотни живых экзотических птиц в микроавтобусе, который следовал из Узбекистана в Московскую область через Казахстан. Транспортное средство остановили для проверки в Оренбургской области у поселка Акбулак.

До этого в Великобритании задержали троих мужчин по делу о попытке ввоза крупной партии наркотика, спрятанной в контейнере с бананами. Стоимость изъятых веществ оценивается почти в $100 млн (8,1 млрд рублей).