04 апреля 2026 в 13:44

Женщина припрятала украшения в половых органах, чтобы пересечь границу

В Узбекистане пресекли ввоз 15 ювелирных украшений в половых органах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщину задержали при попытке ввезти в Узбекистан украшения, которые она спрятала в половых органах, сообщает UzNews. Известно, что подозреваемая прибыла из Киргизии. Сотрудники обратили внимание на ее подозрительное поведение во время прохождения контроля на таможенном посту «Дустлик».

С помощью специального оборудования таможенники обнаружили 15 ювелирных изделий общим весом 54 грамма. Их стоимость оценивается в 70 млн сумов (около 464 тыс. рублей). По предварительным данным, женщина действовала по указанию неизвестного и рассчитывала получить вознаграждение за помощь в провозе ценностей.

Ранее сотрудники мобильной группы Самарской таможни обнаружили более сотни живых экзотических птиц в микроавтобусе, который следовал из Узбекистана в Московскую область через Казахстан. Транспортное средство остановили для проверки в Оренбургской области у поселка Акбулак.

До этого в Великобритании задержали троих мужчин по делу о попытке ввоза крупной партии наркотика, спрятанной в контейнере с бананами. Стоимость изъятых веществ оценивается почти в $100 млн (8,1 млрд рублей).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Российская ПВО за три часа сбила почти 150 украинских дронов
В Новороссийске обломки БПЛА попали в жилой дом
В Дагестане погибли спасенные из реки женщина и ребенок
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

