Главу МВД Киргизии оштрафовали за вредную привычку

Министр внутренних дел Киргизии Улан Ниязбеков был привлечен к административной ответственности за курение в общественном месте, сообщает издание Report. Поводом для разбирательства послужило видео в социальных сетях, снятое во время праздничного айт-намаза на Старой площади Бишкека.

Органы внутренних дел последовательно обеспечивают соблюдение норм права и принцип равенства всех перед законом, — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве подтвердили факт инцидента и отметили, что работа велась строго в рамках действующего законодательства республики. Сотрудники правоохранительных органов составили официальный протокол, после чего глава ведомства в полном объеме оплатил штраф в размере 3000 сомов (2,8 тыс. рублей).

Ранее в Калининграде был задержан 48-летний мужчина, который прикурил сигарету от Вечного огня, а затем начал сушить над пламенем мемориала свою обувь. Им заинтересовались правоохранительные органы. Против мужчины возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере до 3 млн рублей.