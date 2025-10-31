Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 18:06

«Трехрогую» даму с бокалом нашли в Чуйской долине

В Кыргызстане найдено уникальное каменное изваяние ранних тюрков

Кыргызстан Кыргызстан Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Каменный артефакт с изображением женского облика, датируемый ранним тюркским периодом, был обнаружен в урочище Боромбай, расположенном в районе Чуйской области Кыргызстана, передает пресс-служба Алтайского государственного университета. Это изваяние, выполненное с удивительным мастерством, может значительно изменить понимание истории древних народов Центральной Азии.

Археологи НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета обнаружили и приступили к изучению ранее неизвестного каменного изваяния с выбитым изображением женского облика с трехрогим головным убором, характерным для раннетюркского времени, — сказано в сообщении.

Ранее в Германии археологи обнаружили уникальный серебряный амулет возрастом 1800 лет. На артефакте найдены 18 строк текста на латыни. По предварительным оценкам, амулет может быть на 50 лет старше ранее известных артефактов, связанных с христианством. Эта находка может значительно изменить представления о времени распространения христианской веры в Европе.

Кыргызстан
тюрки
археологи
находки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не гладили»: вдова Балабанова заявила, что при жизни он был недооценен
Вдова Балабанова высказалась о съемках ремейка фильма «Брат»
Дзюник раскрыл ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой
Стали известны новые данные по отравлению в «Звездном»
В Европе набросились на главу Минобороны Бельгии из-за угроз в адрес России
Астрономы показали на Хэллоуин космическое облако в виде летучей мыши
Доллар по 50 рублей? Прогноз Банка России, пора ли продавать валюту
Савельев рассказал, когда в России появятся вертолеты-маршрутки
На Украине увидели агонию Зеленского из-за смены позиции Трампа
Умер режиссер Геральд Бежанов: причины смерти, чем известен, фильмы
В МИД ответили на попытки повлиять на политику России новыми санкциями
«Думала о разводе»: подруга Усольцевой раскрыла тайну пропажи семьи в тайге
«Трехрогую» даму с бокалом нашли в Чуйской долине
Увеличилось число погибших при ЧП с плавучим краном
Адвокат рассказала о новых правилах вступления в наследство
Боуз раскрыл хитроумный трюк Киева с окруженными районами и журналистами
RT установил огромный рупор в Москве
Разгадана многовековая загадка таинственного гула из глубин озера Сенека
Ирина Шейк предстала перед поклонниками в дерзком образе
Московским мигрантам придется платить за патенты больше остальных
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.