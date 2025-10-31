«Трехрогую» даму с бокалом нашли в Чуйской долине

Каменный артефакт с изображением женского облика, датируемый ранним тюркским периодом, был обнаружен в урочище Боромбай, расположенном в районе Чуйской области Кыргызстана, передает пресс-служба Алтайского государственного университета. Это изваяние, выполненное с удивительным мастерством, может значительно изменить понимание истории древних народов Центральной Азии.

Археологи НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета обнаружили и приступили к изучению ранее неизвестного каменного изваяния с выбитым изображением женского облика с трехрогим головным убором, характерным для раннетюркского времени, — сказано в сообщении.

Ранее в Германии археологи обнаружили уникальный серебряный амулет возрастом 1800 лет. На артефакте найдены 18 строк текста на латыни. По предварительным оценкам, амулет может быть на 50 лет старше ранее известных артефактов, связанных с христианством. Эта находка может значительно изменить представления о времени распространения христианской веры в Европе.