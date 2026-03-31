Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн В Англии задержали троих человек за попытку ввоза кокаина на $100 млн в бананах

В Великобритании задержали троих мужчин по делу о попытке ввоза крупной партии кокаина, спрятанной в контейнере с бананами, сообщает CBS News. Стоимость изъятых наркотиков оценивается почти в $100 млн (8,1 млрд рублей).

По информации Национального агентства по борьбе с преступностью, подозреваемых задержали в Саутгемптоне. В контейнерах с бананами нашли около тонны кокаина, который попал в Великобританию транзитом через Панаму, хотя изначально был отправлен из Никарагуа.

В деле фигурируют 28-летний Джошуа Берри, 37-летний Дэниел Думитру и 46-летний Эндрю Смит. Всем троим предстоит явиться в суд 17 апреля. Последним обвинения предъявили Берри, который уже участвовал в первом судебном заседании. В случае признания вины им может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной почтовой таможни обнаружили крупную партию наркотиков в посылке из Таиланда. Запрещенные вещества были расфасованы в банки от воска для укладки волос.

