«Уникальный полигон»: в Минобороны Польши раскрыли планы на Украину Минобороны Польши будет тестировать свою военную технику на Украине

Польша намерена испытывать свою военную технику на территории Украины, сообщил агентству PAP заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. Он отметил, что сперва тесты все же буду проходить на польских полигонах.

Во время конференции в Жешуве заместитель главы МО подчеркнул, что Украина в настоящее время представляет собой уникальный полигон для испытаний благодаря непосредственному контакту с иностранной армией. По словам Томчика, оборудование, производимое в Польше, должно в первую очередь тестироваться на национальных полигонах, а затем в реальных условиях на поле боя, — сказано в материале.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что страны НАТО помогают ВСУ внедрять наземные роботизированные комплексы. По его словам, количество такой техники у украинской армии растет в геометрической прогрессии.

До этого стало известно, что ВСУ меняют тактику ведения боя, делая ставку на наземных роботов. Ожидается, что беспилотные наземные транспортные средства (БНТС) заменят около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.