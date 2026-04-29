Волк сообщила о выявлении масштабной схемы для получения соцвыплат

В Сургуте задержали 10 человек за схему с фиктивной регистрацией для соцвыплат

В Сургуте задержали 10 человек по подозрению в организации фиктивной регистрации для незаконного получения социальных выплат, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, причиненный ущерб уже превысил 1 млрд рублей.

Предварительно установлено, что криминальная схема существовала с августа 2024 года. Злоумышленники за вознаграждение незаконно регистрировали жителей республик и областей Северо-Кавказского федерального округа на территории других регионов страны. Это ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Саха (Якутия), Мурманская область и Камчатский край, — написала Волк.

По ее словам, регистрация проводилась в отсутствие граждан. Фигуранты, часть которых действовали по доверенности, оформляли документы в МФЦ. Они действовали с целью получения ежемесячных пособий, размер которых в северных регионах выше, чем по месту проживания граждан.

Ранее сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Обнинска, который забрал у 63-летней москвички свыше 7,1 млн рублей под предлогом декларирования денег. Оперативники арестовали подозреваемого в Калужской области.