29 апреля 2026 в 11:20

Во Львове решили спалить мечеть

В мечети во Львове вспыхнул пожар из-за броска зажигательных смесей

Во Львове бросили две бутылки с зажигательной смесью в мечеть на территории торгового центра «Южный», пишет издание «Страна.ua». По его информации, после этого в мусульманском храме вспыхнул пожар.

Ранее пакистанские силы безопасности задержали организатора теракта в Исламабаде, совершенного рядом с мечетью. Отмечается, что также были арестованы три его пособника. Взрыв унес жизни более 30 человек.

До этого в Крыму задержали 18-летнего местного жителя, который готовил поджог мечети. Злоумышленник готовил теракт по заданию СБУ, а за выполнение задания ему обещали заплатить $1000 (86 тысяч рублей).

Американист ответил, что будет с украинским конфликтом без участия США
Умерова вызвали в Раду после публикации новых пленок Миндича
Суд вынес приговор бывшему ректору ТПУ по делу о растрате
Ребенок оказался под ударом ВСУ в российском регионе
Врач раскрыл неожиданную причину постоянного недосыпа
ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ
Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС
«Не день вратарей»: Нигматуллин оценил игру Сафонова против «Баварии»
Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей
Адвокат ответил, по каким причинам могут изъять землю
«Свой путь по жизни»: SHAMAN отказался петь песни Пугачевой
В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве
Силуанов сравнил долговую нагрузку стран G7 и развивающихся государств
В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
АвтоВАЗ вложит свыше 530 млн рублей в модернизацию производства
Задержание подростка с амфетамином обернулось катастрофой для наркобаронов
В Госдуме предложили привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности
Совбез России сделал важное заявление о химическом оружии в Сирии
В Госдуме назвали действенный способ борьбы с треш-стримами
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

