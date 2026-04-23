23 апреля 2026 в 11:59

Украинца задержали после стрельбы из револьвера в его квартире

Во Львове мужчину задержали после стрельбы в доме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Инцидент со стрельбой произошел в жилом доме во Львове, сообщает ТК УНИАН. Мужчина открыл огонь из револьвера, пострадавших нет.

По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина произвел несколько выстрелов из небоевого револьвера. Правоохранительные органы провели задержание подозреваемого с участием спецподразделений. Угрозы для жизни и здоровья других жителей зафиксировано не было, пострадавшие отсутствуют.

Ранее стало известно, что сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) в Харькове предъявили подозрения в пытках и стрельбе по гражданским. Под статью подпали шестеро военных и военкомов. Майор ТЦК привлек своих подчиненных к участию в крупной афере. Под видом сотрудников СБУ они ворвались в дом, а после, применяя физическую силу и угрожая оружием, стали требовать от мирных жителей признания в сбыте наркотиков и психотропных веществ. Когда один из мужчин попытался оказать сопротивление, в него выстрелили.

До этого в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины применили оружие при задержании работников территориальных центров комплектования. На видеозаписях с места событий видно, как прибывшие силовики задерживают военкомов, после чего укладывают их на землю.

