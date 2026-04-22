22 апреля 2026 в 16:50

Харьковские военкомы пытали и стреляли в гражданских под видом СБУ

Сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) в Харькове предъявили подозрения в пытках и стрельбе по гражданским, передает издание «Страна.ua». По его информации, под статью подпали шестеро военных и военкомов.

В материале говорится, что майор ТЦК привлек своих подчиненных к участию в крупной афере. Под видом сотрудников СБУ они ворвались в дом, а после, применяя физическую силу и угрожая оружием, стали требовать от мирных жителей признания в сбыте наркотиков и психотропных веществ. Когда один из мужчин попытался оказать сопротивление, в него выстрелили.

Двух потерпевших отвезли в здание ТЦК, где их длительное время удерживали, избивали и продолжали угрожать оружием, принуждая предоставить необходимую информацию. Одного из мужчин заставили подписать документы об аннулировании отсрочки от мобилизации. В итоге одного потерпевшего отпустили, а второму удалось самостоятельно сбежать.

Ранее в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины применили оружие при задержании работников территориальных центров комплектования. На видеозаписях с места событий видно, как прибывшие силовики задерживают военкомов, после чего укладывают их на землю.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

