Харьковские военкомы пытали и стреляли в гражданских под видом СБУ

Сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) в Харькове предъявили подозрения в пытках и стрельбе по гражданским, передает издание «Страна.ua». По его информации, под статью подпали шестеро военных и военкомов.

В материале говорится, что майор ТЦК привлек своих подчиненных к участию в крупной афере. Под видом сотрудников СБУ они ворвались в дом, а после, применяя физическую силу и угрожая оружием, стали требовать от мирных жителей признания в сбыте наркотиков и психотропных веществ. Когда один из мужчин попытался оказать сопротивление, в него выстрелили.

Двух потерпевших отвезли в здание ТЦК, где их длительное время удерживали, избивали и продолжали угрожать оружием, принуждая предоставить необходимую информацию. Одного из мужчин заставили подписать документы об аннулировании отсрочки от мобилизации. В итоге одного потерпевшего отпустили, а второму удалось самостоятельно сбежать.

Ранее в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины применили оружие при задержании работников территориальных центров комплектования. На видеозаписях с места событий видно, как прибывшие силовики задерживают военкомов, после чего укладывают их на землю.