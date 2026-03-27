27 марта 2026 в 07:45

«Силы не имеют»: дипломат разнес новые санкции Канады против России

Посол Степанов назвал санкции Канады против России бумажной декларацией

Новый пакет санкций против России со стороны Канады — это лишь «бумажная декларация», приуроченная к заседанию глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки», заявил посол в Оттаве Олег Степанов. По его словам, которые приводит ТАСС, данные незаконные ограничения на самом деле не имеют никакой силы.

Канадские незаконные санкции силы не имеют. Это бумажная декларация, приуроченная к встрече мининдел «семерки», чтобы кабинет [премьер-министра Канады] Марка Карни мог хоть чем-то заявить о себе перед членами этого антироссийского клуба, — убежден Степанов.

Он добавил, что канадских налогоплательщиков остается только пожалеть. Степанов констатировал, что правительство тратит их деньги на составление «пустых списков».

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России, введенных после начала специальной военной операции на Украине и под предлогом якобы имевшего место «вмешательства» в американские выборы. Рестрикции были пролонгированы еще на год.

