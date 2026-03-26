Трамп принял решение по антироссийским санкциям Белый дом подтвердил продление санкций против России еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России, введенных после начала специальной военной операции на Украине и под предлогом якобы имевшего место «вмешательства» в американские выборы, об этом свидетельствует уведомление, поступившее в федеральный реестр — сборник официальных документов правительства США. Рестрикции были пролонгированы еще на год.

[Санкционное] чрезвычайное положение, объявленное указом 14024, <…> должно действовать и после 15 апреля 2026 года, — говорится в документе.

Ранее Соединенные Штаты вывели из-под санкций двух граждан России — Юрия Коржавина, являющегося акционером компании «ЭЛФОР ТЛ», специализирующейся на оборудовании для микроэлектроники, и его супругу Лидию. Помимо этого, американские ограничения перестали действовать в отношении еще пяти человек и одной фирмы, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, американские власти приняли решение снять ограничения с Министерства финансов Белоруссии, двух банков страны, а также предприятия «Беларуськалий». В ведомстве уточнили, что из-под действия санкций выведены Белинвестбанк и Банк развития.