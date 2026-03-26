Трамп принял решение по антироссийским санкциям

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России, введенных после начала специальной военной операции на Украине и под предлогом якобы имевшего место «вмешательства» в американские выборы, об этом свидетельствует уведомление, поступившее в федеральный реестр — сборник официальных документов правительства США. Рестрикции были пролонгированы еще на год.
[Санкционное] чрезвычайное положение, объявленное указом 14024, <…> должно действовать и после 15 апреля 2026 года, — говорится в документе.
Ранее Соединенные Штаты вывели из-под санкций двух граждан России — Юрия Коржавина, являющегося акционером компании «ЭЛФОР ТЛ», специализирующейся на оборудовании для микроэлектроники, и его супругу Лидию. Помимо этого, американские ограничения перестали действовать в отношении еще пяти человек и одной фирмы, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.
Кроме того, американские власти приняли решение снять ограничения с Министерства финансов Белоруссии, двух банков страны, а также предприятия «Беларуськалий». В ведомстве уточнили, что из-под действия санкций выведены Белинвестбанк и Банк развития.