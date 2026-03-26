26 марта 2026 в 19:26

Трамп принял решение по антироссийским санкциям

Белый дом подтвердил продление санкций против России еще на год

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России, введенных после начала специальной военной операции на Украине и под предлогом якобы имевшего место «вмешательства» в американские выборы, об этом свидетельствует уведомление, поступившее в федеральный реестр — сборник официальных документов правительства США. Рестрикции были пролонгированы еще на год.

[Санкционное] чрезвычайное положение, объявленное указом 14024, <…> должно действовать и после 15 апреля 2026 года, — говорится в документе.

Ранее Соединенные Штаты вывели из-под санкций двух граждан России — Юрия Коржавина, являющегося акционером компании «ЭЛФОР ТЛ», специализирующейся на оборудовании для микроэлектроники, и его супругу Лидию. Помимо этого, американские ограничения перестали действовать в отношении еще пяти человек и одной фирмы, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, американские власти приняли решение снять ограничения с Министерства финансов Белоруссии, двух банков страны, а также предприятия «Беларуськалий». В ведомстве уточнили, что из-под действия санкций выведены Белинвестбанк и Банк развития.

Стало известно, чем Лукашенко кормили в Северной Корее
Военэксперт рассказал, как Россия может наказать Прибалтику за атаки дронов
Трамп указал на заслуги Вашингтона перед Европой
Затяжные ливни и холод до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать
Иранские военные «пообедали» взрывчаткой
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
«Они не должны этого делать»: одно решение Ирана привело Трампа в ярость
«Настоящая война»: раскрыта суть конфликта Украины, Венгрии и Словакии
«Предъявлена малая часть»: Трамп вспомнил о Мадуро
Развожаев рассказал о состоянии тяжело пострадавшей девочки после взрыва
Два человека пострадали в результате обрушения дома в российском городе
Похудение на 27 кг на уколах, два аборта: как живет Светлана Пермякова
Депутаты Госдумы приехали в США, Иран нацелился на арабскую АЭС: что дальше
«Это вариант»: Трамп нацелился на важный ресурс Ирана
Россиянка пропала в Сербии
«112»: подросток задержан за подрыв банкомата на юге Москвы
Развожаев назвал сроки восстановления поврежденного дома в Севастополе
Счастливый Галустян вышел в свет с молодой избранницей
Дрон ВСУ атаковал центр Энергодара
Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

