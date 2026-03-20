США сняли санкции с двух россиян

США исключили двух россиян из санкционных списков, следует из заявления управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Речь идет об акционере компании «ЭЛФОР ТЛ», занимающейся оборудованием для микроэлетроники, Юрии Коржавине и его супруге Лидии.

Кроме того, из-под американских ограничений выведены еще пять физических лиц и одна компания, зарегистрированная в ОАЭ. Причины такого решения не уточняются.

При этом Минфин США расширил санкционные списки. В них включены десять человек, большинство из которых имеют ливанское гражданство.

Ранее американская сторона вывела из-под антироссийских ограничений пять физических лиц и три компании. Из санкционных списков исключили россиян Евгению Тюрикову (также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова) и Бориса Воронцова, гражданина Турции Берка Тюркена.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что решение США ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство в Европе. По ее словам, такой шаг создает опасный прецедент.