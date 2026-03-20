20 марта 2026 в 19:29

США сняли санкции с двух россиян

США исключили двух россиян из санкционных списков, следует из заявления управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Речь идет об акционере компании «ЭЛФОР ТЛ», занимающейся оборудованием для микроэлетроники, Юрии Коржавине и его супруге Лидии.

Кроме того, из-под американских ограничений выведены еще пять физических лиц и одна компания, зарегистрированная в ОАЭ. Причины такого решения не уточняются.

При этом Минфин США расширил санкционные списки. В них включены десять человек, большинство из которых имеют ливанское гражданство.

Ранее американская сторона вывела из-под антироссийских ограничений пять физических лиц и три компании. Из санкционных списков исключили россиян Евгению Тюрикову (также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова) и Бориса Воронцова, гражданина Турции Берка Тюркена.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что решение США ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство в Европе. По ее словам, такой шаг создает опасный прецедент.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет премьера Чехии развернули из-за связанного с Израилем теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

