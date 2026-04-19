«Офсайд Венгера» впервые применили на топ-уровне

Новое правило офсайда, предложенное экс-тренером Арсеном Венгером, впервые было официально применено в футболе, сообщает The Athletic. Этот эпизод произошел в матче чемпионата Канады между командами «Пасифик» и «Галифакс Уондерерс», встреча завершилась со счетом 2:2.

На 20-й минуте нападающий Алехандро Диас открыл счет для своей команды, добив мяч после удара Мэттью Балдисимо. По старой трактовке правил этот гол не был бы засчитан из-за положения вне игры, так как Диас находился ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороны соперника. Однако по обновленной системе взятия ворот этот мяч был засчитан.

Суть нового подхода к офсайду заключается в том, что атакующий игрок не считается находящимся в положении «вне игры», если хотя бы часть его тела, с помощью которой возможно забить гол, находится на одной линии с предпоследним защитником. Положение «вне игры» фиксируется только в том случае, если нападающий полностью всем телом оказывается впереди защитника.

Тестирование этих изменений проводится с начала сезона-2026 в премьер-лиге Канады при участии ФИФА и ИФАБ, организации, отвечающей за футбольные правила. Впервые Венгер выдвинул идею пересмотра правила офсайда еще в 2020 году. Данная инициатива направлена на увеличение числа атакующих действий, сокращение спорных решений ВАР с минимальными отрывами и повышение динамики футбольных матчей.

