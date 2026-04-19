19 апреля 2026 в 16:01

«Офсайд Венгера» впервые применили на топ-уровне

Новое правило офсайда впервые применили в Канаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новое правило офсайда, предложенное экс-тренером Арсеном Венгером, впервые было официально применено в футболе, сообщает The Athletic. Этот эпизод произошел в матче чемпионата Канады между командами «Пасифик» и «Галифакс Уондерерс», встреча завершилась со счетом 2:2.

На 20-й минуте нападающий Алехандро Диас открыл счет для своей команды, добив мяч после удара Мэттью Балдисимо. По старой трактовке правил этот гол не был бы засчитан из-за положения вне игры, так как Диас находился ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороны соперника. Однако по обновленной системе взятия ворот этот мяч был засчитан.

Суть нового подхода к офсайду заключается в том, что атакующий игрок не считается находящимся в положении «вне игры», если хотя бы часть его тела, с помощью которой возможно забить гол, находится на одной линии с предпоследним защитником. Положение «вне игры» фиксируется только в том случае, если нападающий полностью всем телом оказывается впереди защитника.

Тестирование этих изменений проводится с начала сезона-2026 в премьер-лиге Канады при участии ФИФА и ИФАБ, организации, отвечающей за футбольные правила. Впервые Венгер выдвинул идею пересмотра правила офсайда еще в 2020 году. Данная инициатива направлена на увеличение числа атакующих действий, сокращение спорных решений ВАР с минимальными отрывами и повышение динамики футбольных матчей.

Ранее президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира 2026 года впервые в истории мировых первенств в перерыве финальной встречи состоится концертная программа. Глава организации также заявил, что решающий матч турнира пройдет 19 июля на арене «МетЛайф», расположенной в американском штате Нью-Джерси.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
