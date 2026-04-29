29 апреля 2026 в 11:08

Житель Осинников получил 20 лет колонии за насилие над падчерицей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Осинниках завершился судебный процесс над 36-летним местным жителем, который признан виновным в издевательствах над ребенком, сообщила пресс-служба Объединенного пресс-центра судов региона. Мужчину обвинили в истязании и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы. Суд приговорил подсудимого к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Обвиняемый регулярно применял к девочке физическую силу, бил ремнем и проводами. В качестве наказания за малейшее непослушание он заставлял ребенка подолгу стоять коленями на рассыпанной на полу сухой гречке. Следователи также выяснили, мужчина неоднократно совершал в отношении пострадавшей тяжкие преступления сексуального характера.

После выхода из тюрьмы на осужденного будет наложено ограничение свободы сроком еще на два года. Также суд удовлетворил гражданский иск, обязав преступника выплатить в пользу потерпевшей девочки 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее полиция поймала подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы из Краснодарского края. Следствие считает, что 31-летний местный житель Александр М. встретил ребенка днем 24 апреля в поселке Стрелка и обманом усадил в свой автомобиль. В ходе поездки мужчина задушил ее, вывез тело за пределы населенного пункта и утопил.

Регионы
Кузбасс
педофилия
суды
