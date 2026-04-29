Полиция задержала подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы

В Краснодарском крае правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы, сообщает Telegram-канал «112». По версии следствия, 31-летний местный житель Александр М. встретил ребенка днем 24 апреля в поселке Стрелка и обманом усадил в свой автомобиль. В ходе поездки мужчина задушил ее, после чего вывез тело за пределы населенного пункта.

Злоумышленник спрятал останки погибшей в районе водоема, чтобы скрыть следы совершенного преступления. Масштабные поиски девочки продолжались пять дней, в ходе которых волонтеры и экстренные службы прошли более двух тысяч километров. В конечном итоге тело школьницы было обнаружено, а личность предполагаемого преступника оперативно установлена силовиками.

Подозреваемый уже доставлен на допрос, в ходе которого он полностью признал свою вину в содеянном. На основании полученных показаний и собранных улик следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее в Курганской области заключили под стражу местного жителя по обвинению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней в 2005 году. Расследование дела было возобновлено благодаря новым данным.