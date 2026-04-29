Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 11:14

В Совбезе РФ раскрыли, риски каких провокаций сохраняются в Сирии

Совбез РФ: риски провокаций против Сирии по химическому досье сохраняются

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Риски провокаций в отношении «химического досье» Сирии по сценарию «Белых касок» сохраняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет безопасности России. По данным ведомства, с точки зрения закона сирийское правительство давно выполнило все обязательства.

Риски фабрикаций сохраняются: отсутствие улик при наличии политического заказа на их поиск — классическая почва для провокаций по сценарию «Белых касок», — сказали в Совбезе.

Дамаск в 2013 году присоединился к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). В соответствии с рамочной российско-американской договоренностью, Сирия взяла на себя обязательства по вывозу арсеналов и их уничтожению. В Совбезе отметили, что с точки зрения формального исполнения обязательств сирийское правительство давно закрыло вопрос.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков отмечал, что гарантий, что новое руководство Сирии сможет обуздать террористические группировки, нет. Он также отметил риски распространения угрозы за пределы страны.

Власть
Совбез РФ
риски
провокации
Сирия
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.