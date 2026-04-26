26 апреля 2026 в 09:02

Создатель ChatGPT раскаялся после страшной стрельбы в Канаде

OpenAI извинилась, что не предупредила полицию об устроившей стрельбу девушке

Сэм Альтман Фото: Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press
Глава OpenAI Сэм Альтман принес извинения за то, что компания не уведомила правоохранительные органы об онлайн-активности 18-летней Джесси Ван Рутселар, устроившей 10 февраля массовую стрельбу в канадском городе Тамблер-Ридж. Как сообщает The Guardian, в обращении он указал, что аккаунт девушки заблокирован компанией еще в июне 2025 года за нарушение правил использования сервиса.

По данным системы выявления злоупотреблений, профиль использовался для «ведения насильственной деятельности». В OpenAI обсуждали возможность передачи информации в Королевскую канадскую конную полицию, однако пришли к выводу, что активность не достигла уровня, при котором требуется обращение в правоохранительные органы.

Я глубоко сожалею, что мы не уведомили полицию об аккаунте, который был заблокирован в июне. Хотя я знаю, что слов никогда не будет достаточно, я считаю, что извинения необходимы, чтобы признать причиненный вред и невосполнимую утрату, которую понесло ваше сообщество, — указал в письме Альтман.

Альтман также выразил соболезнования мэру Тамблер-Риджа Дэррилу Краковке и премьеру провинции Британская Колумбия Дэвиду Иби. Он заявил, что компания намерена взаимодействовать со всеми уровнями власти, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Иби же назвал принесенные извинения «необходимыми, но крайне недостаточными».

Ранее в городе Тамблер-Ридж произошла стрельба в школе. В результате происшествия погибли не менее 10 человек. Шесть погибших найдены непосредственно в здании учебного заведения, еще один пострадавший скончался по пути в больницу. Кроме того, еще 25 человек получили ранения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили об обрушении месячной нормы осадков за три дня
Путин поблагодарил корейских воинов, которые защищали Курскую область
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
Комендантский час ввели в Мали
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
