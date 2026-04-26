Создатель ChatGPT раскаялся после страшной стрельбы в Канаде OpenAI извинилась, что не предупредила полицию об устроившей стрельбу девушке

Глава OpenAI Сэм Альтман принес извинения за то, что компания не уведомила правоохранительные органы об онлайн-активности 18-летней Джесси Ван Рутселар, устроившей 10 февраля массовую стрельбу в канадском городе Тамблер-Ридж. Как сообщает The Guardian, в обращении он указал, что аккаунт девушки заблокирован компанией еще в июне 2025 года за нарушение правил использования сервиса.

По данным системы выявления злоупотреблений, профиль использовался для «ведения насильственной деятельности». В OpenAI обсуждали возможность передачи информации в Королевскую канадскую конную полицию, однако пришли к выводу, что активность не достигла уровня, при котором требуется обращение в правоохранительные органы.

Я глубоко сожалею, что мы не уведомили полицию об аккаунте, который был заблокирован в июне. Хотя я знаю, что слов никогда не будет достаточно, я считаю, что извинения необходимы, чтобы признать причиненный вред и невосполнимую утрату, которую понесло ваше сообщество, — указал в письме Альтман.

Альтман также выразил соболезнования мэру Тамблер-Риджа Дэррилу Краковке и премьеру провинции Британская Колумбия Дэвиду Иби. Он заявил, что компания намерена взаимодействовать со всеми уровнями власти, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Иби же назвал принесенные извинения «необходимыми, но крайне недостаточными».

Ранее в городе Тамблер-Ридж произошла стрельба в школе. В результате происшествия погибли не менее 10 человек. Шесть погибших найдены непосредственно в здании учебного заведения, еще один пострадавший скончался по пути в больницу. Кроме того, еще 25 человек получили ранения.