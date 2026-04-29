29 апреля 2026 в 10:56

Захарова провела параллель между западной политикой и «Собачьим сердцем»

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «чудовищной шариковщиной» заявления западных политиков. По ее словам, которые приводит радио Sputnik, в нынешней политике можно найти много параллелей с «Собачьим сердцем».

Как раз из «Собачьего сердца» — какая-то чудовищная шариковщина, которая творится вокруг, — отметила Захарова.

Она обратила внимание, что западные лидеры позиционируют себя как просветителей и хранителей научно-образовательных ценностей. На деле же их заявления демонстрируют вопиющую безграмотность, соединенную с хамством, фанаберией и высокомерным отношением к остальным людям.

Захарова добавила, что первые лица западных государств показывают абсолютное неумение делать аналитические выводы, что обескураживает. При этом она уточнила, что речь идет не об отдельных случаях, а о системной проблеме.

Ранее дипломат обращала внимание, что властям Германии пора сделать вывод о провале немецкой политики в отношении России с 2022 года. По ее мнению, им также следует объяснить своим гражданам, почему экономику переводят на военные рельсы.

