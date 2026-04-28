Политолог ответил, кто на самом деле мечтает устроить госпереворот в Африке

Запад стремится к смене власти в Африке с помощью террористических группировок, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, причина инициативы кроется в богатстве континента редкоземельными металлами и драгоценными материалами.

Группировки и туарегские повстанцы надеялись захватить власть в Мали по сирийскому сценарию. Собрали силы, порядка 10 тыс. боевиков, и сразу организованно напали на четыре города. Но наши ребята все отбили, за исключением ряда мест. Туареги — это воинственное племя, и с ними надо заключать военно-политический союз, дать им возможности, автономии и так далее. По количеству людей у бандитов против наших солдат было преимущество где-то в 10 раз, но наши героически сражались. Уверен, что организацией этих нападений занимались западные спецслужбы, — высказался Кошкин.

Он подчеркнул, что Сахель представляет собой крайне значимый стратегический маршрут. По словам политолога, в перспективе там можно создать международный транспортный коридор для логистических целей. В то же время, пояснил эксперт, обход Африки через Суэцкий канал с севера или через южные пути является крайне затруднительным.

На континенте можно сделать сквозной международный логистический транспортный коридор, который даст прибыль в миллионы. И будут на этом, конечно же, делать успех и государства, по территории которых пройдет этот коридор. Но это, как говорится, в будущем. Этот путь — одна из причин, почему в Африке идет борьба за власть. Это континент будущего. Там наблюдается демографический взрыв. Это страны, богатые редкоземельными металлами, алмазами и драгоценными материалами. Так что, есть за что бороться. Французы знали, что колонизировать, — заключил Кошкин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Мали произошло нападение на четыре крупных города в рамках попытки вооруженного государственного переворота. По данным ведомства, среди атакованных населенных пунктов — столица Бамако, а также города Севаре, Гао и Кидаль.