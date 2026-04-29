29 апреля 2026 в 12:29

Названы необычные предпочтения россиян при покупке новостроек

PR-директор Денисов: россияне выбирают дома с зонами для пикников и спорта

При выборе новостроек россияне все чаще обращают внимание на дома с зонами для пикников и спорта, а также террасами на крышах, заявил NEWS.ru директор по маркетингу и PR компании «Мармакс» Константин Денисов. По его словам, жилые комплексы с продуманными форматами офлайн-отдыха приобретают особое преимущество на фоне растущей цифровой усталости граждан.

По данным исследований, за год доля россиян, испытывающих цифровую усталость, выросла на 20%, достигнув почти 80%. В буднях часто не хватает условий для полноценного восстановления. Сегодня при проектировании новых ЖК перед застройщиками стоит амбициозная задача — создавать пространства, которые помогают отвлечься от цифрового мира. 59% россиян активно используют инфраструктуру рядом с домом. Наибольший запрос формируется на пространства, которые помогают переключаться и восстанавливаться. Чаще всего выбирают зеленый двор-парк с местами для отдыха и пикников, спортплощадки или фитнес-зоны у ЖК, а также террасы на крышах, — сказал Денисов.

Он добавил, что человек чаще обращается к смартфону, когда у него нет других интересных занятий. По словам PR-директора, более половины экранного времени приходится на социальные сети, думскроллинг и развлекательный контент, который часто заполняет паузы в течение дня.

Ранее урбанист Юлия Зубарик заявила, что россияне все чаще отказываются от больших загородных участков в пользу компактных владений, позволяющих тратить время на себя, а не на бытовые хлопоты. По ее словам, рынок индивидуального жилищного строительства переживает «тектонический сдвиг».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Труп в детском саду: насильник снял с жерты сапоги и забрал 50 рублей
Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства
Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

