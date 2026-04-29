Названы необычные предпочтения россиян при покупке новостроек

При выборе новостроек россияне все чаще обращают внимание на дома с зонами для пикников и спорта, а также террасами на крышах, заявил NEWS.ru директор по маркетингу и PR компании «Мармакс» Константин Денисов. По его словам, жилые комплексы с продуманными форматами офлайн-отдыха приобретают особое преимущество на фоне растущей цифровой усталости граждан.

По данным исследований, за год доля россиян, испытывающих цифровую усталость, выросла на 20%, достигнув почти 80%. В буднях часто не хватает условий для полноценного восстановления. Сегодня при проектировании новых ЖК перед застройщиками стоит амбициозная задача — создавать пространства, которые помогают отвлечься от цифрового мира. 59% россиян активно используют инфраструктуру рядом с домом. Наибольший запрос формируется на пространства, которые помогают переключаться и восстанавливаться. Чаще всего выбирают зеленый двор-парк с местами для отдыха и пикников, спортплощадки или фитнес-зоны у ЖК, а также террасы на крышах, — сказал Денисов.

Он добавил, что человек чаще обращается к смартфону, когда у него нет других интересных занятий. По словам PR-директора, более половины экранного времени приходится на социальные сети, думскроллинг и развлекательный контент, который часто заполняет паузы в течение дня.

