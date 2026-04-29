29 апреля 2026 в 12:25

Умер создатель любимого для детей 90-х персонажа

Создатель мультперсонажа Хи-Мэн Роджер Свит умер в возрасте 91 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Создатель мультипликационного персонажа Хи-Мэн Роджер Свит умер в возрасте 91 года, сообщило издание TMZ со ссылкой на супругу дизайнера игрушек Марлен. По ее словам, смерть наступила во вторник, 28 апреля.

В материале говорится, что мультипликатор умер в доме престарелых. За несколько месяцев до этого его состояние резко ухудшилось после кровоизлияния в мозг из-за неудачного падения.

До этого чеченский писатель, поэт и драматург Муса Ахмадов умер после продолжительной болезни. Председатель Союза писателей региона Аламахад Ельсаев заявил, что смерть деятеля культуры стала большой потерей для литературы Чечни.

Также сообщалось, что заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, ушел из жизни в возрасте 74 лет. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью. Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году, а с 1979 года стал одним из ведущих актеров театра. В 2006 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Культура
США
мультипликаторы
смерти
