29 апреля 2026 в 12:30

Россиян предупредили о масштабных сокращениях в 2026 году

Четверть российских компаний сократит штат сотрудников в 2026 году

Четверть российских компаний сократит штат сотрудников в этом году, передает Telegram-канал Baza. В материале сказано, что работодатели специально начали создавать невыносимые условия для сотрудников, чтобы те увольнялись сами. Так они не выплачивают им тройной оклад и другие положенные по закону бонусы.

По словам исследователя Натальи Головановой, сокращения планируются в 25% компаний по России. При этом в 2% фирм ожидаются массовые увольнения. Эксперт отметила, что в 18% компаний уже начались небольшие «чистки» в целях оптимизации, а еще в 5% они стартуют в ближайшее время. Подобный тренд начался с марта 2025 года.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы проработают предложения по законодательному решению вопроса снижения бюрократической нагрузки на учителей и врачей. Как уточнил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, медицинское сообщество уже высказало жалобы на этот счет.

Ранее американская авиакомпания Avelo Airlines уволила единственную женщину — командира воздушного судна Кимберли Даффи после жалобы на нее от сотрудников-мужчин. В ходе работы Даффи обнаружила нарушения: игнорирование противообледенительной системы, неверные схемы Boeing 737 и ошибочное начисление летных часов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Труп в детском саду: насильник снял с жерты сапоги и забрал 50 рублей
Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства
Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

