Россиян предупредили о масштабных сокращениях в 2026 году Четверть российских компаний сократит штат сотрудников в 2026 году

Четверть российских компаний сократит штат сотрудников в этом году, передает Telegram-канал Baza. В материале сказано, что работодатели специально начали создавать невыносимые условия для сотрудников, чтобы те увольнялись сами. Так они не выплачивают им тройной оклад и другие положенные по закону бонусы.

По словам исследователя Натальи Головановой, сокращения планируются в 25% компаний по России. При этом в 2% фирм ожидаются массовые увольнения. Эксперт отметила, что в 18% компаний уже начались небольшие «чистки» в целях оптимизации, а еще в 5% они стартуют в ближайшее время. Подобный тренд начался с марта 2025 года.

