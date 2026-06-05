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05 июня 2026 в 10:53

«Есть право на риск»: Росатом поставил цель в гонке мировых лидеров

Лихачев: Росатом нацелился в лидеры мировой квантовой гонки

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Александр Щербак/РИА Новости
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Целью Росатома является вхождение в группу мировых лидеров гонки по развитию квантовых вычислений, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на бизнес-завтраке в ходе ПМЭФ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Россия уже вышла из аутсайдеров и занимает «коллективное третье место» в мировой гонке.

Мы вышли из аутсайдеров на коллективное третье место [в мировой квантовой гонке]. Желтая майка лидера — это наша стратегическая цель на ближайшее время. Мы добились государственной поддержки, спасибо Минцифры РФ. И наш проект единственный, где есть право на риск, — сказал он.

Ранее главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что Россия лидирует в области атомных технологий и создает двигатели, которые мало кто делает в мире. По его словам, страна значительно также улучшила свои позиции в сфере разработки композитных материалов.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что у страны есть преимущества в борьбе за технологии ИИ между государствами и транснациональными корпорациями. Как отметил лидер, РФ уже создает суверенные платформы развития искусственного интеллекта, но только работа вместе с партнерами может дать «совместный выхлоп».

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