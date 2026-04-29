В Госдуме предложили привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности

Треш-стримеры могут призывать людей совершать противоправные действия, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, таких блогеров необходимо привлекать к уголовной ответственности.
Если треш-стримеры будут подлежать некоему административному, а некоторые даже и уголовному наказанию, то в интернете станет лучше, — заявил Милонов.
Депутат подчеркнул, что треш-стримеры часто снимают видео, на которых совершают действия хулиганского характера. По его словам, такие блогеры могут нарушать закон ради просмотров.
Ранее сообщалось, что Милонов совершил рейд по борделям в Санкт-Петербурге. Отмечается, что он нагрянул в публичный дом на улице Восстания с группой общественных активистов.