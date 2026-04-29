Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 11:27

В Госдуме предложили привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности

Депутат Милонов: треш-стримеры могут призывать к противоправным поступкам

Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Треш-стримеры могут призывать людей совершать противоправные действия, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, таких блогеров необходимо привлекать к уголовной ответственности.

Если треш-стримеры будут подлежать некоему административному, а некоторые даже и уголовному наказанию, то в интернете станет лучше, — заявил Милонов.

Депутат подчеркнул, что треш-стримеры часто снимают видео, на которых совершают действия хулиганского характера. По его словам, такие блогеры могут нарушать закон ради просмотров.

Ранее сообщалось, что Милонов совершил рейд по борделям в Санкт-Петербурге. Отмечается, что он нагрянул в публичный дом на улице Восстания с группой общественных активистов.

Власть
депутаты
Виталий Милонов
стримеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 29 апреля: лютая мясорубка, Купянск
Небо российского города заволокло черным дымом из-за атаки БПЛА
Экономист рассказал, как меньше тратить в магазинах
«Орудие преступления»: Вассерман о «черном списке» Украины
В районе Запорожской АЭС вспыхнул пожар
Американист ответил, что будет с украинским конфликтом без участия США
Умерова вызвали в Раду после публикации новых пленок Миндича
Суд вынес приговор бывшему ректору ТПУ по делу о растрате
Девочка получила серьезные травмы после атаки ВСУ на частные дома
Врач раскрыл неожиданную причину постоянного недосыпа
ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ
Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС
«Не день вратарей»: Нигматуллин оценил игру Сафонова против «Баварии»
Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей
Адвокат ответил, по каким причинам могут изъять землю
«Свой путь по жизни»: SHAMAN отказался петь песни Пугачевой
В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве
Силуанов сравнил долговую нагрузку стран G7 и развивающихся государств
В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
АвтоВАЗ вложит свыше 530 млн рублей в модернизацию производства
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.