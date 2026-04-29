Пожилым россиянам рассказали, как эффективно улучшить координацию

Занятия китайской гимнастикой тайцзи помогут пожилым россиянам улучшить координацию и снизить риск падений, заявил «Газете.Ru» травматолог Таулан Гедиев. Он также посоветовал делать упражнения на равновесие и практиковать силовые тренировки.

Регулярные занятия снижают частоту падений на 15–25%. Особенно хорошо помогает тайцзи — китайская гимнастика с медленными плавными движениями. Исследования показывают, что она уменьшает риск падений на четверть, а в некоторых случаях — больше, чем наполовину. Одно из базовых упражнений: поза дерева (чжан-чжуан). Встаньте прямо, держа ноги на ширине плеч. Колени слегка согните, а руки вытяните перед собой, как будто обнимаете шар. Это упражнение развивает устойчивость, учит расслаблять тело и концентрироваться на дыхании, — рассказал Гедиев.

Он порекомендовал заниматься спортом хотя бы три раза в неделю. Кроме того, по словам врача, можно также принимать витамин D и кальций — их сочетание уменьшает риск переломов примерно на 20%. Травматолог добавил, что физкультура, безопасность в быту, хорошее зрение и крепкие кости станут залогом здоровья на долгие годы.

Ранее Гедиев предупредил, что хруст в суставах вкупе с выраженной болью и отеком может указывать на патологию. Он отметил, что ощущение заклинивания сустава — тоже тревожный признак.