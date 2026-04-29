29 апреля 2026 в 12:21

Пожилым россиянам рассказали, как эффективно улучшить координацию

Врач Гедиев: занятия в технике тайцзи помогут пожилым улучшить координацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Занятия китайской гимнастикой тайцзи помогут пожилым россиянам улучшить координацию и снизить риск падений, заявил «Газете.Ru» травматолог Таулан Гедиев. Он также посоветовал делать упражнения на равновесие и практиковать силовые тренировки.

Регулярные занятия снижают частоту падений на 15–25%. Особенно хорошо помогает тайцзи — китайская гимнастика с медленными плавными движениями. Исследования показывают, что она уменьшает риск падений на четверть, а в некоторых случаях — больше, чем наполовину. Одно из базовых упражнений: поза дерева (чжан-чжуан). Встаньте прямо, держа ноги на ширине плеч. Колени слегка согните, а руки вытяните перед собой, как будто обнимаете шар. Это упражнение развивает устойчивость, учит расслаблять тело и концентрироваться на дыхании, — рассказал Гедиев.

Он порекомендовал заниматься спортом хотя бы три раза в неделю. Кроме того, по словам врача, можно также принимать витамин D и кальций — их сочетание уменьшает риск переломов примерно на 20%. Травматолог добавил, что физкультура, безопасность в быту, хорошее зрение и крепкие кости станут залогом здоровья на долгие годы.

Ранее Гедиев предупредил, что хруст в суставах вкупе с выраженной болью и отеком может указывать на патологию. Он отметил, что ощущение заклинивания сустава — тоже тревожный признак.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, удастся ли Карлу III настроить Трампа против России
Михайлов сделал неожиданное заявление о своих детях
Песков высказался о последствиях украинских ударов по НПЗ в Туапсе
Режим ЧС в Туапсе, 40 раненых, диверсии в Крыму: ВСУ атакуют РФ 29 апреля
Труп в детском саду: насильник снял с жерты сапоги и забрал 50 рублей
Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства
Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Дальше
