Названы необычные места под Краснодаром для отдыха на майские праздники

На майские праздники в Краснодарском крае туристам следует посетить Гуамское ущелье. Это живописный каньон с узкоколейной железной дорогой, идущей прямо по краю скалы. Чуть дальше находится Большая Азишская пещера — настоящее царство сталактитов и сталагмитов с многометровыми подземными залами. В мае там еще не жарко, и экскурсионные туры, стартующие из Краснодара, позволяют за один день увидеть и ущелья, и подземные чудеса. Главный совет туристам: не бойтесь сворачивать с проторенных дорог. На Кубани, даже если отъехать на 20 км от популярного курорта, можно найти уединение, нетронутую природу и настоящую аутентичность, — сказал Панеш.

Также туристам в Краснодарском крае следует посетить архитектурный парк «Винный город». Если вы устали от пляжей, посмотрите на современную архитектуру. В поселке Кабардинка под Геленджиком построили уникальный комплекс в стиле «Биотек». Здания буквально прорастают сквозь деревья: архитекторы сохранили тополь, и теперь его ветви растут прямо сквозь крышу, покрытую живой травой. Обратите внимание на хутор Джанхот и скалу «Парус». Здесь почти нет людей, крупная галька и открытое море. Главная достопримечательность — скала «Парус», одинокий утес, уходящий в море. Место идеально для созерцания и хороших фотографий, — заключил Панеш.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что средняя стоимость бюджетной поездки в Турцию на двоих на майские праздники составит от 100 до 105 тыс. рублей. По ее словам, при сравнении с Сочи турецкое направление оказывается выгоднее за счет включенного в пакет перелета.