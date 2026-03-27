Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США Вертолет ВВС США пересек траекторию посадки пассажирского Boeing в Калифорнии

В небе над Калифорнией произошел опасный инцидент с участием пассажирского самолета и военного вертолета, следует из данных сервиса Flightradar. Лайнер Boeing авиакомпании United Airlines выполнял регулярный рейс, когда его траектория пересеклась с маршрутом воздушного судна ВВС США.

Самолет United Airlines следовал из Сан-Франциско в аэропорт Джона Уэйна в Санта-Ане. На этапе захода на посадку, когда лайнер находился на высоте около 609 метров, вертолет ВВС США неожиданно пересек его траекторию. Расстояние между воздушными судами оказалось критически малым: по вертикали их разделяли всего около 160 метров, по горизонтали — 433 метра. В этот момент на борту пассажирского Boeing сработала система предупреждения о столкновении.

Ранее стало известно о крушении вертолета на острове Кауаи в американском штате Гавайи. По предварительным данным, воздушное судно использовалось для экскурсий. В результате авиакатастрофы три человека погибли, еще двое были ранены.