Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 10:43

Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США

Вертолет ВВС США пересек траекторию посадки пассажирского Boeing в Калифорнии

Фото: IMAGO/Matrix Images / Lee Kitae/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В небе над Калифорнией произошел опасный инцидент с участием пассажирского самолета и военного вертолета, следует из данных сервиса Flightradar. Лайнер Boeing авиакомпании United Airlines выполнял регулярный рейс, когда его траектория пересеклась с маршрутом воздушного судна ВВС США.

Самолет United Airlines следовал из Сан-Франциско в аэропорт Джона Уэйна в Санта-Ане. На этапе захода на посадку, когда лайнер находился на высоте около 609 метров, вертолет ВВС США неожиданно пересек его траекторию. Расстояние между воздушными судами оказалось критически малым: по вертикали их разделяли всего около 160 метров, по горизонтали — 433 метра. В этот момент на борту пассажирского Boeing сработала система предупреждения о столкновении.

Ранее стало известно о крушении вертолета на острове Кауаи в американском штате Гавайи. По предварительным данным, воздушное судно использовалось для экскурсий. В результате авиакатастрофы три человека погибли, еще двое были ранены.

самолеты
вертолеты
происшествия
Boeing
аэропорты
США
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.