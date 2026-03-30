РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы

Россия смогла прорвать американскую блокаду Кубы. В страну прибыл танкер «Анатолий Колодкин», который доставил гуманитарный груз — 730 тысяч баррелей сырой нефти. Береговой охране США пришлось пропустить судно, хотя с января в отношении Острова свободы действует нефтяное эмбарго, введенное Дональдом Трампом. Опрошенные эксперты считают случившееся первым большим шагом к разрешению топливного кризиса. Как Москва переиграла Вашингтон, будут ли поставки нефти регулярными — в материале NEWS.ru.

Как Россия прорвала нефтяную блокаду Кубы

О прибытии «Анатолия Колодкина» на Кубу в понедельник, 30 марта, сообщило Министерство транспорта РФ. Танкер вышел из порта Усть-Луга в Ленинградской области 6 марта и доставил в островное государство около 730 тысяч баррелей нефти.

«В настоящее время судно ожидает разгрузки в порту Матансас», — заявили в ведомстве.

Согласно данным сервисов отслеживания морских перевозок, прибытие танкера в Матансас ожидалось еще 23 марта. Однако Соединенные Штаты Америки в попытке воспрепятствовать этому оперативно внесли Кубу в список государств, которым запрещено принимать российскую нефть.

Тем не менее Береговая охрана США разрешила «Анатолию Колодкину» подойти к кубинскому побережью. Источник в правительстве Штатов, осведомленный о ситуации, заявил, что регион в настоящее время патрулируют два военных катера. Они могли бы попытаться перехватить танкер, но не стали этого делать, так как не получили соответствующего распоряжения от администрации Трампа.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru отметил, что Россия очень эффективно сработала в вопросе поддержки Кубы. По его словам, Москва буквально поставила Штаты перед выбором: пойти на конфронтацию и помешать проходу судна, сорвав любую возможность диалога с РФ, или избежать эскалации и разрыва контактов.

«Мы видим, что стратегия РФ сработала. Американцы были вынуждены пойти на попятную», — подчеркнул эксперт.

Чем российская нефть поможет Кубе

До прибытия «Анатолия Колодкина» в Матансас Куба более трех месяцев не получала крупных партий топлива. Его дефицит привел к масштабным отключениям электричества на острове и введению жесткого рационирования бензина.

Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, заявил, что Вашингтон не выступает против получения Кубой нефти от третьих стран, поскольку ей необходимо выживать. Он подчеркнул, что американским властям неважно, будет ли это Россия или какое-то другое государство. В то же время поставка нефти не спасет Остров свободы, добавил президент.

«Это не возымеет никакого эффекта — Кубе конец. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство. Получат ли они судно с нефтью или нет — это не будет иметь значения», — сказал Трамп.

Дудаков подтвердил, что передача 730 тысяч баррелей нефти вряд ли сможет в полной мере разрешить энергетический кризис, в который погрузилась Куба.

«Острову нужны бесперебойные, постоянные поставки. Отправлять наши танкеры в регулярном формате за тридевять земель не совсем практично», — сказал эксперт.

Однако он допустил, что примеру России могут последовать другие страны, которые попытаются сломать санитарный кордон вокруг Кубы, установленный американскими властями.

«Мексика, где у власти сейчас находятся левые силы, может поставлять нефть на Кубу в рамках гуманитарной помощи. Государства — члены Организации американских государств наблюдают за этим прецедентом и, вероятно, начнут использовать его, чтобы отправлять нефтепродукты в обход американского эмбарго. Если к этому подключится все больше стран, американцы не решатся топить суда — у них просто нет таких возможностей», — подчеркнул американист.

Как Россия будет помогать Кубе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 марта заявил, что в Москве рады тому, что на Кубу прибыла партия российской нефти. По его словам, тема поставок черного золота на остров поднималась в ходе недавних контактов с представителями американского руководства.

«В условиях жесточайшей блокады наши кубинские друзья нуждаются в нефтепродуктах, в нефти. Это необходимо для работы систем жизнеобеспечения в стране, для генерации электроэнергии. Для оказания медицинских и иных услуг населению. Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», — подчеркнул представитель Кремля.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что дальнейшая ситуация во многом будет зависеть от действий и решений Вашингтона в отношении Кубы. Если Штаты установят полноценную блокаду острова, вполне возможно, что сопровождать нефтяные танкеры на Кубу придется под конвоем военных кораблей.

«Это ведь чисто российский танкер: под нашим флагом, название у него тоже русское. Сейчас англичане грозят перекрыть Ла-Манш для судов так называемого теневого флота, на Балтике тоже напряженность. Так что морякам предстоит большая работа — заодно по пути будут решать учебно-боевые задачи. Будет ли такая помощь регулярной — это уже решают верховный главнокомандующий и главком флота: откуда направлять и что. К каждому судну охрану не приставишь. Но если взять конвой, то можно организовать доставку нефти», — подчеркнул собеседник.

По словам Дудакова, вне зависимости от того, продолжит ли Россия оказание помощи Острову свободы, она уже создала неплохой прецедент.

«В будущем это может позволить Кубе выйти на нормальное функционирование собственной экономики», — заключил политолог.

