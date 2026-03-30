Песков высказался об участии США в поставках российской нефти на Кубу

Песков: Россия обсуждала с США поставку нефтепродуктов на Кубу

Тема поставок российских нефтепродуктов на Кубу заранее обсуждалась с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, он рад тому, что партия энергоресурсов уже прибыла на остров. Брифинг опубликован в канале Кремля в МАХ.

Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что действительно заблаговременно эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визами, — подчеркнул Песков.

Ранее российский танкер с нефтью получил разрешение подойти к берегам Кубы, несмотря на американскую энергетическую блокаду. По данным источников, на борту судна около 730 тыс. баррелей нефти. Еще в воскресенье оно находилось примерно в 15 морских милях от Кубы.

Куба до этого обратилась к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США. Газета Washington Post со ссылкой на источник информировала, что кубинские чиновники хотели бы облегчения энергетической блокады со стороны американских властей. Уточняется, что на встречах присутствовал папа римский Лев XIV.