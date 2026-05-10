День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 15:25

Под Екатеринбургом вспыхнул пожар на деревообрабатывающем предприятии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Крупное возгорание произошло на территории деревообрабатывающего предприятия в городе Дегтярске Свердловской области, сообщили в пресс-службе МЧС региона. На месте задействованы порядка 50 человек и 18 единиц техники.

Происходит горение двух складских и бытового зданий, двух зданий автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне по адресу Дегтярск, Объездная дорога, 6б, — сказали в министерстве.

По данным ведомства, угрозы перехода пламени на жилой сектор нет. Позже в МЧС сообщили, что общая площадь пожара выросла до 4 тыс. квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что поселок Бисерть в Свердловской области охватило масштабным пожаром. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. В МЧС отметили, что к моменту прибытия пожарных расчетов пламя уже успело перекинуться на соседние строения. По предварительной оценке, огонь повредил семь частных домов. Информации о пострадавших не поступало.

Регионы
Свердловская область
пожары
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
В Республике Сербской высказались о судьбе совместных проектов с Россией
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.