Под Екатеринбургом вспыхнул пожар на деревообрабатывающем предприятии

Крупное возгорание произошло на территории деревообрабатывающего предприятия в городе Дегтярске Свердловской области, сообщили в пресс-службе МЧС региона. На месте задействованы порядка 50 человек и 18 единиц техники.

Происходит горение двух складских и бытового зданий, двух зданий автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне по адресу Дегтярск, Объездная дорога, 6б, — сказали в министерстве.

По данным ведомства, угрозы перехода пламени на жилой сектор нет. Позже в МЧС сообщили, что общая площадь пожара выросла до 4 тыс. квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что поселок Бисерть в Свердловской области охватило масштабным пожаром. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. В МЧС отметили, что к моменту прибытия пожарных расчетов пламя уже успело перекинуться на соседние строения. По предварительной оценке, огонь повредил семь частных домов. Информации о пострадавших не поступало.